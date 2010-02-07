Литвин считает, что победитель выборов попадет «в тиски»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сомневается, что новоизбранному Президенту удастся в течение этого года осуществить те реформы, проведение которых он обещал перед выборами.

Об этом председатель ВР заявил сегодня в интервью журналистам после голосования на одном из избирательных участков г. Киева.

«Я осознаю, что осуществлять реформы, те, о которых говорили во время предвыборной кампании, будет абсолютно невозможно», - сказал он.

В.ЛИТВИН объяснил это тем, что на спаде экономической ситуации невозможно проводить реформы, и поэтому главное в настоящее время - удержать ситуацию.

В то же время, по словам В.ЛИТВИНА, победитель выборов попадет «в тиски», поскольку у него будет время максимум до конца 2010 года, чтобы предпринять необходимые радикальные меры. «В то же время, он или она будут заложниками тех обещаний, которые были даны» - сказал он.

В.ЛИТВИН также отметил, что многое будет зависеть от того, найдут ли политическое понимание и придут к согласию об ответственности за людей.