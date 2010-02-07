Ющенко убежден, что украинцам будет стыдно за свой выбор

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что украинцам будет стыдно за выбор, который они сделают на президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня после голосования на одном из киевских избирательных участков.

«Я считаю, что украинцам будет стыдно за свой выбор, но это тоже демократия», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент пришел на участок со своей женой Екатериной ЮЩЕНКО. Едва ли не в первый раз В.ЮЩЕНКО был без своих детей на голосовании.