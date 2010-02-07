Милиция Прикарпатья предостерегает от попыток сорвать выборы

Милиция Прикарпатья напомнила жителям области, что за ложное сообщение о преступлениях во время выборов, предусмотрена уголовная ответственность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Центре связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области.

В областном главке милиции отметили, что с целью обеспечения правопорядка и безопасности граждан во время проведения выборов милиция Ивано-Франковщины будет жестко реагировать на любые факты или попытки сорвать процесс голосования на территории области, в том числе путем заведомо ложных сообщений провокационного характера.

«Милиция акцентирует на том, что за заведомо ложное сообщение о совершении преступления предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на 2 года», – подчеркнули в милицейском главке.