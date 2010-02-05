Луценко уверен, что Янукович его не простит, но «эмигрировать не намерен»

И.о. министра внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО уверен, что в случае победы на президентских выборах лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, его ожидают политические репрессии, но он не собирается эмигрировать.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил в интервью изданию «Зеркало недели».

“Есть четкое понимание того, что меня ожидает, если ЯНУКОВИЧ станет президентом. Мне не простят всего, что я делал. Учитывая непартнерские отношения с Генеральной прокуратурой, многие уголовные дела не удалось довести до логического завершения”, - сказал он. Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что по закону ему ничто не угрожает, но угрожает произвол. “Понимаю, что придется пройти через политический и, возможно, правовой прессинг. Считаю это ценой за бескомпромиссность”, - сказал и.о. министра.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО добавил, что “сдаваться или прятаться” не намерен, и “эмигрировать - тоже”. “В отличие от предшественника БИЛОКОНЯ или изменника ЦУШКО, я никогда не скрывался ни за границей, ни на больничном. И не собираюсь этого делать”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.