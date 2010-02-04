Российский наблюдатель: градус напряженности в Украине повышается

Руководитель миссии международных наблюдателей в Украине от организации CIS-EMO Алексей КОЧЕТКОВ отмечает, что перед вторым туром президентских виборов в Украине “градус напряженности повышается”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе видеомоста Киев-Москва, посвященного выборам в Украине и украинско-российским отношениям.

«Градус напряженности стал повышаться именно перед вторым туром выборов», - сказал он.

А.КОЧЕТКОВ отметил, что первый тур выборов прошел достаточно ровно и ни у кого из международных наблюдателей особых претензий не было.

«Но сейчас уже одна из сторон начинает проявлять серьезную нервозность и нагнетать обстановку, хотя особых причин для этого мы, международные наблюдатели, не видим», - добавил он.

А.КОЧЕТКОВ выразил надежду на то, что здравый смысл восторжествует и все участники избирательного процесса останутся в правовом поле и не будут совершать каких-то действий, выходящих за рамки избирательного процесса.

«Надеемся, что они будут уважать выбор собственного народа, и мы не увидим повторения тех вещей, которые происходили в 2004 году», - сказал он.