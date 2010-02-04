Эксперт объяснил, чего российская власть не может простить Украине

Российской власти не нравится, что Украина сделала выбор в пользу Европы. Об этом в интервью еженедельнику «Комментарии:» заявил член Совета Центра политических исследований России, сотрудник британского Королевского института международных отношений Юрий ФЕДОРОВ.

По его мнению, в Украине, в отличие от России, «действуют демократические процедуры». Подтверждение этому – нынешние президентские выборы, которые, по словам Ю.ФЕДОРОВА, действительно являются выборами, а не фарсом, как в России.

«…Украина, - пояснил эксперт еженедельнику, - на практике опровергает российскую концепцию о том, что все новые независимые государства обречены на авторитаризм и подчинение Москве. Вот этого российская власть простить Украине не может».

Учитывая нынешнее внешнеполитическое поведение России, Ю.ФЕДОРОВ также не исключает конфликтов в Крыму или в Балтии. По его словам, это «может быть не прямое вторжение, а угроза вторжения», что, однако, поставит НАТО перед очень сложным выбором. Североатлантический альянс вынужден будет или «выполнять союзнические обязательства, а тогда может возникнуть критическая ситуация, что грозит большой войной с Россией. Или же просто умыть руки. Но тогда НАТО де-факто прекратит свое существование, поскольку не сумеет выполнить свою главную миссию - защитить своих членов от агрессии или угрозы агрессии», отметил Ю.ФЕДОРОВ.

Главной причиной будущего украинско-российского противостояния, по мнению Ю.ФЕДОРОВА, может стать проблема базирования Черноморского флота России в Крыму. До 2017 года Россия вряд ли успеет построить военно-морскую базу в Новороссийске. И это, как считает эксперт, «поставит украинское руководство в очень сложную ситуацию: либо согласиться с позицией России, но при этом потерять лицо, либо начать силовые действия против военных частей ЧФ РФ, что может быть использовано Россией как повод для провокации конфликта в Крыму».