Литвин подписал изменения к закону о выборах и направил Ющенко

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах Президента Украины» и направил в Секретариат Президента.

Об этом в интервью агентству УНИАН сообщил первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ.

В то же время он сказал: «Закон направлен на подпись Президенту Украины. Пока с подписью Президента Украины он не возвратился в Верховную Раду Украины».

Как сообщал УНИАН, 2 февраля парламент принял в целом Закон «О внесении изменений в закон Украины «О выборах Президента Украины». За принятие настоящего документа проголосовали 233 народных депутаты из 243, зарегистрированных в сессионном зале: 172 депутата от фракции Партии регионов, один – от БЮТ, 29 – от НУ-НС, 27 – от КПУ и 4 – внефракционные.

При этом во время голосования часть депутатов от фракции Партии регионов сидели на местах депутатов от фракции НУ-НС, чтобы не дать их коллегам, относящимся к коалиции, вытянуть карточки во время голосования.

Принятым документом из закона изъято положение, согласно которому заседание избирательной комиссии является полномочным, если в нем принимает участие не менее две трети состава комиссии. При этом в случае бездеятельности избирательной комиссии комиссия высшего уровня имеет право принять решение по существу вопроса, отнесенного к компетенции комиссии низшего уровня. В день голосования такие вопросы рассматриваются комиссией высшего уровня безотлагательно.

Законом также предусмотрено, что в случае, если кандидат на пост Президента Украины не использовал возможность подать установленное количество кандидатур в состав соответствующей окружной избирательной комиссии за 20 дней до дня повторного голосования, Центральная избирательная комиссия формирует состав окружной избирательной комиссии в составе 14 лиц (по 7 от каждого кандидата) по представлению председателя соответствующего областного совета.

В случае, если кандидат на пост Президента Украины не использовал возможность подать установленное количество кандидатур в состав соответствующей участковой избирательной комиссии за восемь дней до дня повторного голосования, окружная избирательная комиссия формирует состав участковой избирательной комиссии в количестве 16 лиц (по 8 от каждого кандидата) по представлению председателя соответствующего городского, районного, районного в городе совета.