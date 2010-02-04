Эксперты: срыва голосования не будет, но будет неразбериха

Принятые парламентом изменения к закону о выборах президента сделают невозможным срыв голосования, но повлекут неразбериху в работе участковых избирательных комиссий, прогнозируют эксперты.

Председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко в интервью "Немецкой волне" назвал принятые парламентом поправки "абсурдными", поскольку они "отменяют кворум как необходимый атрибут коллегиального органа". Он напомнил, что об опасности срыва выборов путем искусственной нехватки кворума эксперты говорили еще летом. Но инициатор пересмотра закона – Партия регионов – настояла на изменениях только тогда, когда это стало угрожать ее интересам: "Если политические силы будут принимать законы потому, что это им выгодно, то возникает вопрос: а где же здесь избиратель?"

Черненко не исключил, что принятые поправки спровоцируют обеспокоенность европейских наблюдателей за выборами, которые еще после первого тура не советовали изменять законодательство в спешке. И выразил надежду на то, что президент Ющенко не подпишет принятый закон ко второму туру выборов.

В свою очередь бютовцы обвинили 29 депутатов от НУНС, которые проголосовали за изменения к закону вместе с коммунистами и регионалами, в заговоре со штабом Януковича. И заявили, что не имеют никаких сомнений, что это произошло по указанию президента Ющенко, который, мол, уже в четверг подпишет закон. Представитель президента в парламенте Игорь Попов отказался прогнозировать реакцию президента.