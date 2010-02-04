Херсонский облсовет: лучше присвоить звание Героя Сухомлинскому

Депутаты Херсонского областного совета приняли решение направить в центральные органы власти предложение о присвоении выдающемуся украинскому педагогу Василию Сухомлинскому звание "Герой Украины" посмертно.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты облсовета приняли на своей сессии 3 февраля.

Как сообщал УНИАН, депутаты Херсонского областного совета осудили присвоение звания «Герой Украины» проводнику ОУН Степану Бандере.

Справка УНИАН. В.Сухомлинский - выдающийся украинский педагог, публицист, писатель, поэт. Родился 28 сентября 1918 года в селе Васильевцы Васильевской волости Александрийского уезда Херсонской губернии (теперь Онуфриевский район Кировоградской области).

В 17 лет он стал учителем заочной школы. Окончив заочно Полтавский педагогический институт, работает преподавателем украинского языка и литературы в Онуфриевской средней школе.

В 1948 роке В.Сухомлинский становится директором Павлишевской средней школы и бессменно руководит ею на протяжении 22 годов до конца своих дней.

В.Сухомлинский написал 48 монографий, свыше 600 статей, 1 500 рассказов и сказок для детей.