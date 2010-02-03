Украина должна будет отдать России за январский газ $780 миллионов

Украина импортировала в январе текущего года 2,554 млрд. кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

По его словам, стоимость импортированного в январе т.г. газа составила около 780 млн. долларов.

Министр выразил уверенность, что НАК «Нафтогаз Украины» своевременно рассчитается за полученный в январе российский газ.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе Минтопэнерго, общее потребление газа в Украине в январе, с учетом отбора из подземных хранилищ, составило около 9 млрд. куб. м.

На сегодняшний день в украинских ПХГ находится 19,1 млрд. куб. м газа.

В пресс-службе также сообщили, что в январе текущего года транзит газа по территории Украины в страны Европы и Молдову составил 10,2 млрд. куб. м против 5 млрд. в январе 2009 года. Собственная добыча газа в январе т.г. незначительно сократилась против января 2009 года - с 1 млрд. 806 млн. куб. м до 1 млрд. 796 млн. куб. м

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа на 2010 год в размере 60,892 млрд. куб. м. В частности, в прогнозный баланс вошли природный газ, добытый в Украине, — 20,672 млрд. куб. м (ДК “Укргазвыдобування” – 14,770 млрд. куб. м, ОАО “Укрнафта” – 2,872 млрд. куб. м, ГАО “Черноморнефтегаз” – 1,1 млрд. куб. м, другие газодобывающие предприятия – 1,95 млрд. куб. м), поступление импортного газа — 27 млрд. куб. м, отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) - 13,22 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. В балансе газа Украины на долю собственной добычи приходится 34% всего газа (20,7 млрд. куб. м), потребляемого в Украине.

На 2009 год Кабинет министров утвердил баланс природного газа в размере 80,724 млрд. куб. м. В частности, объем газа собственной добычи - 20,613 млрд. куб. м, импортного газа – 33 млрд. куб. м, газа, отобранного из подземных газовых хранилищ – 27,111 млрд. куб. м.

В 2008 году Украина увеличила импорт природного газа на 45,0%, по сравнению с 2007 годом, до 9 млрд. 438 млн. 805,6 тыс. долл. Объем импорта природного газа в 2008 году в общем объеме импорта составил 11,0%.