Депутат Арьев опасается за свободу слова

Цензура и жесткие ограничения свободы слова в Украине постепенно возвращаются к уровню 2004 года, когда государством руководила команда Януковича – Кучмы, заявил на пресс-конференции в Сумском межрегиональном информационном агентстве «Cxid.net» журналист, народный депутат Владимир АРЬЕВ.

«Сегодня на Сумщине я представляю документальный фильм о человеке, который бежал из Украины в Канаду, получает там политическое убежище, и готов дать показания о заказном убийстве тогдашнего помощника премьер-министра Януковича, председателя Гостелерадио Украины, известного журналиста Зиновия КУЛИКА”, – цитирует агентство слова В.АРЬЕВА.

В.АРЬЕВ сообщил, что фильм фактически заблокирован на всех ведущих украинских телеканалах. «Пресс-конференцию, на которой я презентовал фильм, абсолютно сообща и согласованно проигнорировали все ведущие телеканалы, – сказал народный депутат. – Мы показываем фильм, основанный на реальных свидетельствах людей, но этот материал, пресс-конференция – все блокируется. Из этого я могу сделать неутешительный вывод: мы возвращаемся к условиям 2004 года, при которых свобода слова постепенно исчезает. Сегодня фактически единственной возможностью донести объективную информацию до людей остались только прямые эфиры. Но с такой динамикой развития событий я не исключаю, что вскоре, в случае победы Виктора ЯНУКОВИЧА, если он все-таки сможет победить, – свобода слова в Украине скатится к тому уровню, с которого мы ушли в 2004 году. И я не знаю, что будет со свободой слова завтра, если сегодня, когда В.Янукович даже еще не стал Президентом, владельцы телеканалов уже блокируют критические материалы относительно него и его команды».

Как сообщал УНИАН, В.АРЬЕВ ставит под сомнение причину смерти З.КУЛИКА.