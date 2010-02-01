Депутат Арьев ставит под сомнение причину смерти Зиновия Кулика

Народный депутат Украины (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”), тележурналист Владимир АРЬЕВ по результатам журналистского расследования ставит под сомнение причину смерти Зиновия Кулика в результате обширного инфаркта в 2004 году.

Об этом В.АРЬЕВ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН “Кто организовал и заказал в 2004 году убийство З.Кулика?”. Во время пресс-конференции он презентовал свой документальный фильм по результатам журналистского расследования о причинах смерти 14 мая 2004 года известного журналиста, министра информации (1996-1998 годы), президента НТКУ (1998-1999 годы), заместителя секретаря СНБО (1999-2000 годы), помощника премьер-министра Украины (с июля 2003 года) З.Кулика.

В.АРЬЕВ рассказал, что в основу расследования легли записанные на видео показания адвоката Сергея КРЫЖАНИВСКОГО, который сейчас находится в Канаде, где подал заявление на получение политического убежища в связи с преследованием его в Украине “людьми из команды Виктора ЯНУКОВИЧА”.

По словам В.АРЬЕВА, С.КРЫЖАНИВСКИЙ заявил ему, что в 2004 году “З.Кулика отравили”.

“С.КРЫЖАНИВСКИЙ в своих показаниях мне заявил о том, что это сделала команда В.ЯНУКОВИЧА”, - сказал народный депутат.

“Причиной внезапной смерти С.КРЫЖАНИВСКИЙ считает, что в тот вечер (14 мая 2004 года – УНИАН) во время встречи в Кабинете министров З.Кулик был отравлен. Мне удалось выяснить, что вскрытие тела З.Кулика не проводилось. Его похоронили очень быстро”, - отметил народный депутат.

Как также сообщил В.АРЬЕВ со ссылкой на С.КРЫЖАНИВСКОГО, причиной отравления стало несогласие З.Кулика с позицией команды В.ЯНУКОВИЧА относительно отмены двух судимостей лидера Партии регионов путем фальсификации постановления Донецкого областного суда о том, что В.ЯНУКОВИЧ был осужден несправедливо.

“С.КРЫЖАНИВСКИЙ сообщил мне о том, что З.Кулик был категорически против этой фальсификации. После этого произошел конфликт между З.Куликом – помощником премьер-министра и людьми из его команды. То есть разница была в подходах, как представлять судимости В.ЯНУКОВИЧА”, - сказал народный депутат.

Как также сообщил В.АРЬЕВ, адвокат “имеет абсолютно неопровержимые доказательства того, что З.Кулик был убит...”.

С.КРЫЖАНИВСКИЙ также выразил готовность предоставить эти доказательства украинским правоохранительным органам. Пока еще он находится в Канаде, куда он выехал после того, как пытались похитить его сына. По мнению адвоката, за этим похищением стояли те, кто знал о настоящей причине смерти З.Кулика.

В.АРЬЕВ также сообщил, что направил по результатам проведенного журналистского расследования депутатское обращение в Министерство внутренних дел Украины и выразил надежду, что на него будет надлежащая реакция.

В телефонном комментарии УНИАН сын З.Кулика, Посол Украины в Румынии Маркиян КУЛИК сообщил, что он “пока не готов комментировать информацию, которая для него является очень неожиданной”. По его словам, он не может ни опровергнуть, ни подтвердить обоснованность версии, озвученной С.КРЫЖАНИВСКИМ, “по крайней мере, все изложенные им соображения требуют самой тщательной проверки”.

По словам М.КУЛИКА, он не берется судить, насколько тщательным образом могли проверить авторы фильма эту версию, однако отметил, что, “по крайней мере, к нему никто за комментариями не обращался, хотя как действующего дипломата его найти несложно”. Также, по его словам, “не обращались за комментариями и к матери, а ее тоже найти журналистам было бы несложно”. Поэтому, сказал М.КУЛИК, “по крайней мере, странно выглядит утверждение о том, что вдова З.Кулика до сих пор боится говорить на эту тему”. Отвечая на вопрос, действительно ли не было вскрытия тела З.Кулика, а также о том, что похороны состоялись очень поспешно, буквально на следующий день, М.КУЛИК сообщил, что “поспешности не было. Отец умер в ночь с четверга на пятницу, а похоронили его в субботу, поскольку в воскресенье не хоронят, а до понедельника ждать было долго”. По его словам, “все необходимые процедуры были проведены, как надо, в частности, получено заключение патологоанатома о том, что смерть наступила от инфаркта”.

Справка УНИАН. 14 мая 2004 года пресс-служба Кабинета министров Украины сообщила, что в тот день в 4.00 утра от обширного инфаркта на 58-м году жизни умер известный журналист З.Кулик.

Зиновий Владимирович Кулик родился 3 февраля 1947 года во Львове. Окончил факультет журналистики Львовского государственного университета им. И.Франко (1967-73); кандидат исторических наук. В 80-90 годах работал на украинском телевидении. В 1995-96 гг. - председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания; и.о. президента Национальной телекомпании Украины, в 1996-98 гг. - министр информации Украины. С ноября 1998 по июня 1999 года - президент НТКУ, с ноября 1998 года - председатель правления Государственной акционерной компании "Украинское телевидение и радиовещание". В 1999-2000 гг. - заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. С февраля 1999 года – шеф-редактор журнала "ПіК", с июля 2003 года - помощник премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.