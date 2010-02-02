Ющенко побывал в семейном доме Бандеры

В рамках рабочей поездки в Ивано-Франковскую область Президент Виктор ЮЩЕНКО посетил историко-мемориальный музей Степана Бандеры в селе Старый Угрынив – родине С.Бандеры.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства осмотрел экспозицию семейного дома С.Бандеры. Он также ознакомился с экспозицией и выставочным залом нового помещения музея. Президент возложил цветы к памятнику С.Бандере.

Вместе с В.ЮЩЕНКО музей посетили первый заместитель главы Секретариата – представитель Президента в Кабинете министров Александр ШЛАПАК, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА, министр охраны окружающей природной среды Георгий ФИЛИПЧУК, секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА, заместитель секретаря СНБО Степан ГАВРИШ, представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.