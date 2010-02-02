14 самых злостных прогульщиков в Верховной Раде (поименно)

На протяжении пятой сессии Верховной Рады Украины ни разу по неизвестным причинам не принимали участия в поименных письменных регистрациях 14 народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель председателя парламента Николай ТОМЕНКО.

По его словам, эти 14 народных депутатов имеют по 51 пропуску. Больше всего прогульщиков - у Партии регионов, в частности, это Нурулислам АРКАЛЛАЕВ, Ринат АХМЕТОВ, Игорь ГУМЕНЮК, Сергей КИЙ, Андрей КЛЮЕВ, Борис КОЛЕСНИКОВ, Леонид КЛИМОВ, Александр ЛЕЩИНСКИЙ, Антон ПРИГОДСКИЙ, Владимир МАЛЬЦЕВ, Юрий ЧЕРТКОВ.

Кроме того, добавил Н.ТОМЕНКО, заседания ВР не посещали двое депутатов от фракции НУ-НС – Давид ЖВАНИЯ и Геннадий МОСКАЛЬ, и один депутат от БЮТ – Константин ЖЕВАГО.

По словам вице-спикера, еще хуже ситуация с участием народных депутатов в заседаниях парламентских комитетов. Как сказал Н.ТОМЕНКО, ни разу в заседаниях своих комитетов не принимали участия 46 народных депутатов из разных фракций.