Правоохранители обеспокоены, что «контролируемое» браконьерство стало способом обогащения отдельных должностных лиц Госрыбинспекции.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, для проверки состояния использования бюджетных средств, выделенных на поддержку отрасли и воссоздание водных ресурсов, лицензирование и квотирование в рыбной отрасли создано шесть рабочих групп по организации и контролю мероприятий по отработке рыбной отрасли в Азово-Черноморском бассейне в составе работников Департамента Государственной службы борьбы с экономическими преступлениями МВД Украины, его территориальных подразделений и Государственной пограничной службы.

Установлено, в частности, что в 2005 году из бюджета Государственному департаменту рыбного хозяйства были выделены 106,6 млн. грн. Проверкой установлено, что средства, выделенные государством на закупку ценных видов рыб в сумме 4,2 млн. грн., использованы не по целевому назначению.

Во время отработки в рыбной отрасли разоблачены 38 корыстных преступлений. К уголовной ответственности привлекается 26 человек. Совершенными преступлениями государству нанесен ущерб на сумму свыше 12 млн. грн.

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника территориального управления Евпаторийской рыбинспекции, который требовал и получил через своего подчиненного взятку в сумме 600 долларов за несоставление административного протокола и невыполнение своих служебных обязанностей по контролю за выловом морских живых ресурсов.

В Запорожской области возбуждено уголовное дело в отношении старшего государственного рыбинспектора территориального отдела государственного бассейнового управления охраны водных живых ресурсов и государственных инспекторов этого же отдела, которые во время инспекции Азовского моря задержали частное судно. При осмотре судна они установили факт вылова 6 тонн молодой рыбы (морской бычок и пеленгас), вылов которой запрещен законодательством Украины. Факт браконьерства работниками инспекции задокументирован не был и судно отпущено для дальнейшего ведения промысла.

Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Запорожского территориального отдела Нижнеднепровского Государственного бассейнового управления охраны, воссоздания водных живых ресурсов и регуляции рыболовства, которые во время проведения рыбоохраннного рейда по предотвращению фактов браконьерства по побережью Каховского водохранилища изъяли у гражданина около 5 тонн свежевыловленной рыбы, составили фиктивные документы о ее утилизации на костную муку и присвоили рыбу с целью реализации на рынке.

В Полтавской области возбуждено уголовное дело в отношении рыбинспекторов Черкасского территориального отдела Среднеднепровского бассейнового управления Государственной инспекции охраны, воссоздания водных живых ресурсов и регуляции рыболовства, которые допустили осуществление лова рыбы рыбаками ЗАО на территории заказника общегосударственного значения. Вследствие этого были незаконно выловлены 2,3 тонны молодой рыбы, чем нанесен государству ущерб на сумму 442,2 тыс. грн.

В этой же области разоблачен председатель правления ООО и его заместитель, которые составили фиктивный договор о совместной деятельности для получения лицензии на промышленный вылов рыбы из Кременчугского водохранилища и незаконно выловили свыше 35 тонн рыбы, чем нанесли государству ущерб на сумму 3,7 млн. грн.

В Донецкой области в акватории Азовского моря на расстоянии 6 км от берега на катере были задержаны местные жители, которые занимались незаконным рыбным промыслом с применением запрещенных орудий лова. У задержанных изъято более 120 метров сетки и ценные породы рыбы на сумму более 30 тыс. грн. Материалы направлены в природоохранную прокуратуру Мариуполя для возбуждения уголовного дела.

В Днепропетровской области областной прокуратурой расследуется возбужденное по материалам УГСБЭП уголовное дело в отношении должностных лиц областной государственной инспекции воссоздания водных живых ресурсов и регуляции рыболовства, которые занизили в расчетах общую сумму ущерба, нанесенного экологической системе Днепровского водохранилища, и сумму компенсационного ущерба, установленного во время проведения проверок. Ущерб в сумме 2,3 млн. грн. возмещен.

Полтавской межрайонной природоохранной прокуратурой расследуются уголовные дела, возбужденные по материалам ГСБЭП по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины в отношении должностных лиц ЗАО. Они в запрещенном месте, используя запрещенные орудия, незаконно выловили 2250 кг рыбы. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, превысил 10,2 млн. грн.

В Полтавской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при проверке ООО, основным видом деятельности которого является промышленное рыболовство, установлено, что должностные лица этого общества вносили в налоговую отчетность заведомо неправдивую информацию и предоставляли эти фиктивные данные в местную ГНИ, в результате чего незаконно получили льготы по уплате НДС на сумму 1,9 млн. грн.

В Донецкой области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника государственной межрайонной рыбинспекции Азово-Черноморского побережья, который систематически требовал и получал взятки от подчиненных за непроведение контрольных проверок на закрепленном участке акватории. Дополнительно возбуждены и расследуются в отношении этого должностного лица еще два уголовных дела по служебным преступлениям, которыми нанесен ущерб государственным интересам на общую сумму 442 тыс. грн.

В целом на протяжении прошлого года в отношении служебных лиц Госрыбинспекции возбуждены 19 уголовных дел, по которым проходило 14 должностных лиц, в т.ч. два начальника областных инспекций и один заместитель начальника областной инспекции. В этом году возбуждены 8 уголовных дел по 11 преступлениям в Крыму, Донецкой, Запорожской, Одесской, Херсонской, Полтавской и Днепропетровской областях.