Ровенского губернатора признали народным депутатом

Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом Украины от фракции "Наша Украина – Народная самооборона" Виктора МАТЧУКА.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК единогласно.

В.МАТЧУК был признан народным депутатом в связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата Украины от фракции НУ-НС Ивана Сподаренко.

В.МАТЧУК является председателем Ровенской областной государственной администрации, членом партии "Наша Украина" и зарегистрированй под номером 82 в списке блока "Наша Украина – Народная самооборона". После признания В.МАТЧУКА народным депутатом он должен предоставить документы, которые подтвердят, что он не занимается деятельностью, не совместимой со статусом народного депутата. После этого В.МАТЧУК будет официально зарегистрирован.

Справка УНИАН.И.Сподаренко умер 17 декабря 2009 г.