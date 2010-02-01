Ющенко завтра осмотрит экологически опасные объекты

Завтра, 2 февраля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Ивано-Франковскую области.

Как сообщает пресс-служба Президента, во время поездки глава государства в Калуше посетит ГП «Калийный завод» ОАО «Ориана», где осмотрит объекты, которые являются потенциально экологически опасными на территории Калушского промышленного узла.

Также планируется, что Президент проведет совещание по вопросам минимизации негативного влияния на окружающую среду и жизнедеятельность человека предприятий химической и добывающей промышленности.

Как сообщал УНИАН, председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК заявил, что на решение экологических проблем Калуша нужно 3,5 млрд. грн.

17 января 2010 года в Калуше проводился местный референдум с единственным вопросом: «Считаете ли вы, что территория города Калуша является зоной чрезвычайной экологической ситуации?». «Да» ответили 30 тыс. 436 жителей Калуша, или 97,27%.

Проблема №1 в городе Калуше - чрезвычайная экологическая ситуация на территории деятельности ГП «Калийный завод», которая осложнилась после июльского наводнения 23-27 июля 2008 года. В городе считают, что возможный прорыв дамбы «приведет к экологической катастрофе с непредсказуемыми последствиями».

Экологическая проблема №2 Калуша - проседание земной поверхности над шахтными выработками, на которых стоят сотни жилых домов.

Проблема №3: на территории ООО «Ориана-Галев» расположено единственное в Европе хранилище токсических отходов. На полигоне токсических отходов утилизировано более 11 тыс. тонн вещества первого класса опасности гексахлорбензола.