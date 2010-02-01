Герман сообщила, что сегодня в телевизоре Тимошенко будет соло

Заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН в очередной раз подчеркивает, что кандидат в президенты Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня не будет принимать участия в теледебатах со своим политическим оппонентом Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГЕРМАН заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

А.ГЕРМАН подчеркнула, что заказанные Ю.ТИМОШЕНКО рекламные ролики, которые сейчас активно транслируют в эфирах телеканалов, о том, что сегодня В.ЯНУКОВИЧ якобы примет участие в теледебатах с Ю.ТИМОШЕНКО вводят общество в заблуждение.

«Сегодня в чемпионате по вранью В.ЯНУКВИЧ участия принимать не будет. Это решение В.ЯНУКОВИЧ принял давно. И сегодня этот чемпионат будет проходить «соло». Ю.ТИМОШЕНКО будет продолжать делать то, что она делала в течение пяти лет – будет лить беспрецедентную грязь в сторону В.ЯНУКОВИЧА, а также давать новые обещания», - отметила народный депутат.

В то же время она также сообщила, что сегодня В.ЯНУКОВИЧ будет принимать участие в прямом телевизионном эфире, в частности, будет отвечать на вопросы журналистов и экспертов и программе «Лучший кандидат», которая выйдет в 21.30 на телеканале ICTV.