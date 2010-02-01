Мариуполь залило водой

Резкая оттепель и проливной дождь превратили улицы Мариуполя (Донецкая область) в непроходимые озера. Реки талых вод заливают не только низины, но и центральные магистрали. Об этом сообщает сайт "Ильичевец".

«Трамваи и троллейбусы пока ходят, но движение в районе кинотеатра «Савона» уже крайне затруднено. На дороге по пр. Строителей образовался настоящий Байкал. Давно требующая ремонта ливневка не пропускает поток воды. Если коммунальные службы не «разгребут» озеро, движение троллейбусов остановится», - сообщили ilich.in.ua в центральной диспетчерской Мариупольского ТТУ.

Спасатели аварийно-водолазной службы Мариуполя со вчерашнего дня проводят мониторинг в прибрежных поселках, прочищают от снега и наледи ливневки и выпуски в море.

«На улицах общего пользования подтоплений пока нет, не поступали на 8 утра и обращения от жителей частного сектора. Но вода прибывает, и уже через час заявки могут посыпаться», - сообщил начальник аварийно-водолазной службы Александр ТАТАЙ.

Спасатели также предупреждают, что из-за резкого потепления толщина льда в Азовском море стремительно уменьшается. За сутки с 25 см он сократился до 10 сантиметров и с сегодняшнего дня выход в Азовское море для любителей зимней рыбалки закрыт.

Синоптики прогнозируют, что оттепель в Мариуполе продлится около дух дней.

«Ситуация неоднозначная. Мариуполь находится в зоне циклонов. Пока преобладает теплый воздух, но по ночам возможен небольшой минус», - сказала начальник бюро метеопрогнозов Мариупольской гидрометеообсерватории Ольга ДИДЕНКО.