Верховная Рада замахнулась на рекорд

Завтра, 2 февраля, в Верховной Раде будет только утреннее пленарное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента Председатель ВР Украины Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что будут рассматриваться в основном «организационно-кадровые вопросы».

В частности, предусмотрено рассмотрение проекта постановления о назначении Александра ОСАДЧУКА на должность члена Центральной избирательной комиссии.

Также В.ЛИТВИН сообщил, что народные депутаты 3-5 февраля будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

Председатель ВР отметил, что на протяжении 6-й сессии ВР, которая открывается завтра, в общей сложности предусматривается рассмотрение свыше 1,5 тыс. вопросов. При этом спикер отметил, что это «самый большой валовой показатель за всю истории украинского парламентаризма».