Тимошенко: я гарантирую, что я приду

Кандидат в Президенты Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что участие обоих кандидатов в президенты в публичных дебатах существенным образом повлияет на результаты выборов.

Такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО выразила в интервью телеканалу "1+1".

"Если будут дебаты, то не будет разницы в 1-2%. Я думаю, разница будет очень существенная между тем, кто победит и тем, кто не победит", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кандидат в Президенты также пригласила всех избирателей посмотрит дебаты, которые в соответствии с календарным планом, утвержденным Центральной избирательной комиссией, должны состояться 1 февраля в 20:00 на Первом национальном телеканале.

"Я гарантирую, что я приду", - подчеркнула она.

Действующий премьер убеждена, что разрыв между двумя кандидатами во втором туре будет в интересах европейского, демократического, справедливого развития страны.

"Я убеждена, что выборы завершатся убедительным результатом, убедительной победой Украины и не нужно будет никаких стрессов", - отметила кандидат в Президенты, отвечая на вопрос, не готовится ли ее команда к судебному обжалованию результатов второго тура голосования по выборам Президента.