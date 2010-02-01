Тимошенко уверяет, что Луценко не бросит

Кандидат в Президенты, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что после ее победы на президентских выборах Юрий ЛУЦЕНКО будет работать в ее команде.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в интервью телеканалу "1+1", отвечая на вопрос, останется ли Ю.ЛУЦЕНКО на должности министра внутренних дел после ее победы на выборах Президента.

"Что касается новых назначений, то знаете, как народная мудрость гласит: не нужно говорить "гоп", пока еще не произошло событие. Потому я считаю, что нужно сначала выиграть выборы, обсудить все вопросы создания новой команды, и я убеждена, что Юрий ЛУЦЕНКО в команде будет работать", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.