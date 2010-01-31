Янукович назвал дату торгов за новую коалицию
15:57, 31 января 2010Политика
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Победа уже в кармане?
9 февраля начнутся переговоры о создании новой парламентской коалиции.
Об этом заявил лидер Партии регионов Виктор Янукович в интервью телеканалу "1+1".
"Переговоры о создании новой парламентской коалиции начнутся уже 9 февраля", - сказал он.
Кроме того, лидер регионалов заявил: "Мы никогда и никому не дадим сфальсифицировать или сорвать выборы. Такого не будет, и это должен запомнить каждый".
Как известно, 7 февраля состоится второй тур президентских выборов, в котором принимают участие Янукович и премьер Юлия Тимошенко.
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