Янукович назвал дату торгов за новую коалицию

9 февраля начнутся переговоры о создании новой парламентской коалиции.

Об этом заявил лидер Партии регионов Виктор Янукович в интервью телеканалу "1+1".

"Переговоры о создании новой парламентской коалиции начнутся уже 9 февраля", - сказал он.

Кроме того, лидер регионалов заявил: "Мы никогда и никому не дадим сфальсифицировать или сорвать выборы. Такого не будет, и это должен запомнить каждый".

Как известно, 7 февраля состоится второй тур президентских выборов, в котором принимают участие Янукович и премьер Юлия Тимошенко.

Украинская правда