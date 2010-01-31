Тимошенко увидела под Киевом боевиков

Премьер Юлия Тимошенко заявила, что вокруг Киева дома отдыха заполнены боевиками, которые готовы к захвату власти.

Об этом она сказала в интервью 5 каналу.

"То, что было в 2004 году Янукович повторяет и сегодня. В ЦИК "киваловщина", на участках - фальсификации", - подчеркнула премьер, сообщает пресс-служба правительства.

"Снова "карусели", снова голосования на дому, где добрасываются просто сотни тысяч бюллетеней и, кроме того, еще и вокруг Киева все дома отдыха, базы отдыха полностью заполнены боевиками, которые готовы к любому варианту захвата власти", - отметила Тимошенко.

"Все это мы помним с 2004 года. Янукович не изменился, его методы не изменились и, собственно, и его политика не изменилась. И потому, так как и в 2004 году мы их жестко поставим на место, и ему ни при каких обстоятельствах не видеть власти в Украине", - подчеркнула премьер.

Отвечая на вопрос, как она собирается это предотвратить, Тимошенко ответила: "Спокойно, уравновешенно, законно и пользуясь исключительно одной возможностью - это убедить людей, объединить людей и действительно, чтобы они встали на защиту Украины".

Кроме того, Тимошенко заявила, в случае ее победы на президентских выборах олигархи "станут простыми бизнесменами, которые будут работать на общих правилах, одинаковых для всех".

"Они будут подчинены законам, а не праву взятки. И самое главное надо знать, что олигархия - это не бизнес, это использование политики для того, чтобы ресурсы государства направлять в развитие отдельных семей, а не каждого гражданина", - сказала премьер.

По ее словам, в Украине необходимо "устранить кланы от власти".

"Марионетка, которую они выставляют сейчас вперед, собственно двигают его, как своего единого кандидата в президенты Виктора Януковича, это еще и опасный человек, потому что она исповедует жестко антиукраинскую политику, жестко антиукраинские действия", - подчеркнула Тимошенко.

Украинская правда