Тимошенко отбыла на родину

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с рабочей поездкой в Днепропетровскую область.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, во время поездки Ю.ТИМОШЕНКО примет участие в телемосте с городами Новомосковск, Днепродзержинск и Павлоград, а также встретится с представителями деловых кругов области.