Тимошенко отбыла на родину
10:37, 31 января 2010Политика
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Премьер примет участие в телемосте
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с рабочей поездкой в Днепропетровскую область.
Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, во время поездки Ю.ТИМОШЕНКО примет участие в телемосте с городами Новомосковск, Днепродзержинск и Павлоград, а также встретится с представителями деловых кругов области.
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