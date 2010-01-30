Тимошенко говорит, что на самом деле руководит «небольшой частью Кабмина»

Кандидат в президенты, действующий премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что раньше не ушла в отставку, потому что все равно ей бы пришлось на протяжении длительного времени исполнять обязанности главы правительства.

Об этом она заявила в эфире телеканала "Интер".

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, большая ошибка говорить, что сейчас у главы правительства самая большая власть в стране. "Сегодня премьер-министр управляет небольшой частью правительства... Я могу сказать, что я управляю приблизительно одной третью правительства, которую я назначала по квоте, которая была у нашей фракции", - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что другая часть правительства формировалась по квотам других политических сил коалиции. Потому, по ее словам, некоторых других министров собирает на совещания Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, и "они имеют отдельные директивы".

Также Ю.ТИМОШЕНКО выразила определенные замечания и относительно большинства в Верховной Раде.

"Большинство в парламенте после реформы Конституции – это вообще аморфная структура, аморфное образование, которое каждый день перемещается то вправо, то влево", – сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что для избежания ответственности за состояние дел она, конечно, могла бы уйти в отставку, но Конституция Украины предусматривает, что правительство не может самостоятельно уйти в отставку. "Если правительство само идет в отставку, или его отправляет парламент, то оно все равно остается исполнять свои обязанности вплоть до того времени, пока не будет создана новая коалиция, и новая коалиция не даст новые кандидатуры премьера и министров Президенту Украины", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем, она уверена, что ее действия были единственно возможными в такой ситуации. "Бросить страну в этот тяжелый момент и просто покинуть кабинеты в то время, когда нет коалиции и нет возможности ввести других людей, по моему мнению, было бы просто нечестно для страны", - объяснила она.