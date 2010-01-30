Тимошенко назвала два первых шага на посту Президента

Кандидат на пост Президента Украины, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что первым ее шагом в должности главы государства станет объединение всей демократической команды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила во время телеэфира на канале "Интер".

"Мой первый шаг, который будет в должности президента, - это консолидация всей демократической команды в Украине", - сказала она. Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что будет пытаться консолидировать всех демократических кандидатов в президенты, которые в первом туре шли "с очень хорошими, четкими и эффективными программами". Глава правительства подчеркнула, что это необходимо для осуществления реформ в Украине и построения новой страны.

Вторым своим шагом Ю.ТИМОШЕНКО назвала подписание того проекта бюджета на 2010 год, который находится в парламенте, но до сих пор не принят. "Это настоящая бюджетная реформа, которая дает новое качество социальной политики, которое дает новое качество распределению финансов между регионами и центром", - добавила она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что и дальнейшие ее шаги в должности главы государства будут "очень четкими и понятными для людей".