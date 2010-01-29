Янукович 5 лет ждет звонка с поздравлениями

Кандидат Виктор Янукович сознался, что пять лет ждет звонка с поздравлениями по поводу его избрания на должность президента.

Об этом Янукович сказал во время включения из Запорожья в Давосе в рамках украинского ланча.

У Януковича спросили, кому он первому позвонит в случае избрания президентом.

"Для меня по большому счету нет разницы, кому я первому позвоню. Я очень хочу, чтобы мне первому позвонили по телефону. Это у меня большая надежда. И я очень этого хочу. Я жду пять лет", - сказал Янукович.

Вместе с тем такой же вопрос был поставлен и Юлии Тимошенко, которая также включался в Давос из Киева.

"Первые шаги (после избрания президентом) будут дома - создание большинства в парламенте, создание правительства, утверждение программы действий. А звонки будут потом", - ответила Тимошенко.

Как известно, в 2004 году тогдашний президент России Владимир Путин поздравил Янукович с избранием до обнародования результатов второго тура, которые привели к Оранжевой революции.

Украинская правда