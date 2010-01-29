Ющенко признал ОУН-УПА борцами за независимость Украины

На официальном сайте Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО обнародован его указ от 28 января об увековечении участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке.

Учитывая результаты проведенных научных исследований, признавая на государственном уровне выдающуюся роль участников борьбы за независимость Украины в XX веке, с целью их увековечения, восстановления исторической справедливости и правдивой истории украинского освободительного движения XX века Президент постановил признать участниками борьбы за независимость Украины в XX веке лиц, которые принимали участие в политической, партизанской, подпольной, вооруженной борьбе за независимость Украины, в том числе в составе формирований Украинской Центральной Рады, Украинской Народной Республики, Западно-Украинской Народной Республики, Украинского Государства (Гетманата), Украинской военной организации, Организации народной обороны «Карпатская Сечь», Организации украинских националистов, Украинской повстанческой армии, Украинской главной освободительной рады и других воинских формирований, партий, организаций и движений, которые ставили целью обретение Украиной государственной независимости.

Кабинету министров Украины Президент поручил разработать вместе со Службой безопасности Украины и при участии Национальной академии наук Украины и внести в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона Украины «О правовом статусе участников борьбы за независимость Украины в XX веке».

Министерство образования и науки Украины, Украинский институт национальной памяти должны разработать при участии НАНУ для учебных заведений методические, просветительские и другие материалы, посвященные борьбе за независимость Украины в XX веке.

Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям Президент поручил принять в установленном порядке меры по достойному увековечению участников борьбы за независимость Украины в XX веке, в том числе по активизации патриотического воспитания молодежи и просветительской работы, наименованию в населенных пунктах улиц, площадей, бульваров, парков и скверов, учебных заведений и заведений культуры в честь выдающихся участников борьбы за независимость Украины в XX веке и событий, связанных с украинским освободительным движением XX века.

Кроме того, глава государства предлагает органам местного самоуправления принять меры для увековечения участников борьбы за независимость Украины в XX веке.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 января, В.ЮЩЕНКО во время митинга памяти Героев Крут заявил о подписании указа об увековечении участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке.