Суд остановил распоряжение Тимошенко о назначении Луценко

Окружной административный суд города Киева по иску народного депутата Украины от Партии регионов Владислава ЛУКЬЯНОВА приостановил действие распоряжения правительства о назначении Юрия ЛУЦЕНКО первым заместителем, и.о. министра внутренних дел.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата от ПР Сергея КИВАЛОВА.

Суд приостановил действие распоряжений КМУ в обеспечение иска В.ЛУКЬЯНОВА, “до завершения судебного производства”, сообщил председатель парламентского комитета по вопросам правосудия С.КИВАЛОВ.

Как сообщал УНИАН, 28 января 2010 года Верховная Рада Украины приняла постановление «Об отставке Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины». “За” проголосовал 231 из 398 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В тот же день на внеочередном заседании правительства, Кабинет министров назначил Ю.ЛУЦЕНКО первым заместителем, и.о. министра внутренних дел.

В ПР пообещали обжаловать это решение правительства.