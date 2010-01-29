У Клюева создалось впечатление, что «оранжевые» уничтожали независимость

Народный депутат Украины, заместитель председателя Партии регионов Андрей КЛЮЕВ убежден, что причины возникновения экономического кризиса в Украине, в основном, внутренние. Такое мнение он высказал в интервью журналистам в Киеве, комментируя дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, мировой экономический кризис показал, что на эффективное экономическое развитие, а значит на ускоренный рост жизненного уровня, могут рассчитывать лишь страны с сильными правительствами, системной политикой, направленной на экономический рост, смешанной экономической структурой и хорошо контролируемыми финансовыми рынками.

Депутат заявил, что большинство выступающих в Давосе подтверждают актуальность таких выводов.

Во-первых, заявил, А.КЛЮЕВ, многие страны готовились к кризису заранее – еще с 2006-2007 годов экономисты предупреждали о возможности резкого обвала рынков. «Но причины кризиса в Украине, в основном, внутренние. Я говорил об этих опасностях еще в первой половине 2008; но власть стала замечать и признавать кризис, когда о нем заговорили в каждой маршрутке. К сожалению, до этого было множество действий по угнетению отечественного производства и стимулирования импорта – от снятия таможенных пошлин и искусственного укрепления гривни, проводившегося дважды - в 2005 и 2008 годах, до усиления налогового давления», - сказал депутат.

По его мнению, «сильнейшим ударом, который привел к значительному сокращению производства в базовых отраслях промышленности, стало многократное повышение цен на импортный газ, спровоцированное конфликтной и непрофессиональной политикой нынешней власти». Создается впечатление, что «оранжевая власть» действовала по навязанному извне плану по разорению отечественной экономики и уничтожению независимости Украины, допустил представитель Партии регионов. Он также считает, что антикризисные действия власти были не только запоздалыми, но и спорадичными и несистемными, более напоминающими предвыборные акции.

Во-вторых, по мнению А.КЛЮЕВА, кризис отчетливо продемонстрировал, насколько уязвимо наше государство из-за «сырьевой» структуры экономики с технологически отсталыми производствами.

В-третьих, депутат отметил, что модернизация экономики требует не только изменения монетарной и налоговой политики в сторону стимулирования экономического роста, но и системных реформ по упрощению жизни бизнеса и защиту прав собственности.

В-четвертых, по словам А.КЛЮЕВА, улучшение регулирования финансовых рынков, о котором говорят большинство выступающих на Всемирном экономическом форуме, очень актуально и для Украины. Кризис еще раз отчетливо показал, что выигрывают те страны, которые не допустили либерализации своих финансов, где государство создавало условия для привлечения инвестиций именно в развитие реального сектора экономики, а не в спекулятивные операции или бум импортного потребления.

«В-пятых, кризис показал опасность ослабления роли государства в контроле над экономической ситуацией», - сказал депутат. По его мнению, «непрофессионализм власти, ее наплевательское отношение к закону практически развалили государственные институты, кардинально увеличили коррупцию». «Ручное управление, попытка дотянуть до выборов с помощью беспрецедентного наращивания внутренних и внешних долгов, привели к ухудшению перспектив посткризисного восстановления экономики и развалу государственных финансов. Вместо вложения всех возможных резервов в стимулирование восстановления реального производства, страна наблюдала популистскую предвыборную раздачу бюджетных средств», - заявил А.КЛЮЕВ. По его словам, «всем стало очевидно полное отсутствие у нынешней власти понимания важности системности социальной и экономической политики, стратегического прогнозирования и планирования развития государства».