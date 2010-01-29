Вокруг голосования за поправки Лавриновича назревает скандал

Принятые парламентом в первом чтении изменения к закону о выборах Президента не способны предотвратить фальсификации голосования, считают в Комитете избирателей Украины.

Предложенные депутатом от Партии регионов Александром Лавриновичем изменения к закону о выборах Президента поддержало минимальное большинство депутатов – 226. Среди прочего, предлагается ликвидировать кворум в две трети от количества членов избирательных комиссий, «чтобы не допустить срыва выборов одной из сторон». Лавринович заявил, что изменения «обеспечат полное формирование комиссий и их работу в день выборов независимо от воли одного из кандидатов».

Председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко назвал попытки политиков во что бы то ни стало изменить избирательное законодательство попытками законодательно ослабить своих оппонентов, прикрываясь аргументами относительно предотвращения фальсификаций. Он уверен, что поправки относительно сокращения кворума для избирательных комиссий не смогут предотвратить попытки дестабилизации их работы.

«Бороться нужно не с нормой закона, а с желанием определенных политиков незаконно повлиять на избирательный процесс», - сказал Черненко. Поспешно внесенные изменения накануне голосования, по мнению председателя КИУ, лишь запутывают работников комиссий. Черненко напомнил, что все миссии европейских наблюдателей в первом туре рекомендовали не изменять законодательство накануне второго тура выборов.

Между тем вокруг самого голосования за поправки к закону о выборах Президента назревает скандал: депутат от НУНС Александр Бобылев заявил, что отсутствовал в сессионном зале Верховной Рады, но кто-то воспользовался его карточкой для голосования за поправки. Депутат не исключил, что отзовет свой голос, который будет означать недействительность принятых в первом чтении изменений.

Немецкая волна