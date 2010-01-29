Онопенко: заявление ВАСУ повергло в шок не только юристов

Отстранение Верховного Суда от пересмотра решений по делам об избирательных спорах в кассационном или апелляционном порядке является неправильным.

Об этом заявил в интервью «Левому берегу» председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО.

«Большинство украинских юристов вам скажет, что отстранение Верховного суда от пересмотра решений по делам об избирательных спорах в кассационном или апелляционном порядке является неправильным», - подчеркнул В.ОНОПЕНКО. При этом он отметил, что «по Конституции, Верховный суд - наивысший судебный орган в системе судов общей юрисдикции, в которую входят и админсуды. По статусу и кадровому составу, он, объективно, наиболее компетентный и, что очень важно, наиболее независимый суд».

При этом, отвечая на вопрос о том, что во время предыдущих президентских выборов судьба кампании уже решалась в суде, насколько подобное возможно в 2010-м?, председатель ВСУ сказал, что «каждый должен выполнить свою, законом ему предписанную, функцию: ЦИК – установить результаты выборов, ВАСУ – определить законность таких действий ЦИК. В случае их обжалования, разумеется». При этом он добавил, что заявление ВАСУ в начале декабря о том, что «результаты выборов устанавливает именно он», повергло в шок не только юристов.