Близнюк: грузины в Донецк должны явиться на этой неделе с документами

Председатель Донецкого областного совета Анатолий БЛИЗНЮК заявляет, что единственным требованием к приезжающим международным наблюдателям из Грузии на второй тур президентских выборов – это наличие у них необходимых документов, выданных Центральной избирательной комиссией Украины.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке. Комментируя ситуацию с массовым приездом граждан Грузии в Донецк в качестве наблюдателей на первый тур президентских выборов, но без документов ЦИК, глава облсовета сказал: «Я уверен, что у них (граждан Грузии) хватит ума и здравого смысла понять, что это свободное государство Украина, и их всякие методы, они у нас не проходят». И добавил: «Я уверен в том, что, если они захотят сюда приехать, они приедут до конца этой недели, как положено по закону в Центризбирком, представят все положенные документы, а не справки с освобождением из тюрьмы, а документы положенные. И получат удостоверения наблюдателей».

А.БЛИЗНЮК подчеркнул, что наличие необходимых документов наблюдателей является главным требованием властей Донецка и области к приезжающим гражданам Грузии, и тогда они «пусть приезжают и спокойненько вместе с нами работают».

На уточнение журналиста, что «здесь не будет играть роль численность грузинских наблюдателей в Донецкой области, а главное, чтобы у них были документы?», А.БЛИЗНЮК сказал: «Совершенно верно! Пожалуйста!».

В заключение он подчеркнул, что власти области и города не допустят фальсификации на предстоящих 7 февраля выборах. «Никому не дадим ни одного шанса заниматься фальсификациями и, тем более, вносить какие-то деструктивные моменты», - заявил А.БЛИЗНЮК.