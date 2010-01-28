Янукович уверен, что и Тигипко, и Яценюк очень хорошо его понимают

Кандидат в Президенты, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет об очень высокой вероятности проведения досрочных выборов в Верховную Раду Украины в мае 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в прямом эфире Государственной телерадиокомпании «Крым».

Политик в очередной раз выразил мнение, что ни он, ни премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО на сегодняшний день не имеют правовых и моральных оснований обещать, например Сергею ТИГИПКО и Арсению ЯЦЕНЮКУ какие-либо должности, назначение на которые осуществляет Верховная Рада.

«Со стороны и Ю.ТИМОШЕНКО, и В.ЯНУКОВИЧА было бы нечестно сегодня им что-то предлагать», - отметил В.ЯНУКОВИЧ и подчеркнул, что ни он, ни премьер-министр не имеют в парламенте большинства.

«Ребята, я имею в виду С.ТИГИПКО и А.ЯЦЕНЮКА, они очень хорошо понимают меня. Понимают, что я никогда не буду обещать то, чего не могу сегодня сделать. После выборов – будет видно. Мы сформируем большинство, и будет видно, какая и у кого есть перспектива найти место в строительстве страны», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время, он заявил о возможности досрочных выборов в ВР уже в мае 2010 года, «если этот парламент не будет работать эффективно».

«Судя по голосованию, которое сегодня проводилось (относительно освобождения от должности Юрия ЛУЦЕНКО – УНИАН), скажу прямо, такая перспектива, по моему мнению, является очень большой», - отметил политик.

Как подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, на посту Президента он, в отличие от действующего главы государства Виктора ЮЩЕНКО, будет действовать очень решительно, и будет способен принять решение о роспуске ВР, которая себя дискредитировала, и чего сегодня требует украинский народ».