Янукович готовится «оборонять» избирательные участки от Тимошенко

Кандидат в президенты, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что «стопроцентно» уверен относительно планов премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО сорвать выборы главы государства на юго-востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в прямом эфире Государственной телерадиокомпании «Крым».

«Я имею стопроцентную уверенность, что Ю.ТИМОШЕНКО будет пытаться сорвать выборы на юго-востоке», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что в рамках реализации этого плана его политический оппонент будет пытаться возложить ответственность за срыв или фальсификацию выборов на Партию регионов и сторонников этой политической силы.

«Я ориентировал своих избирателей и свои штабы, чтобы они были готовы защитить избирательные участки и не допустить осуществления таких планов Ю.ТИМОШЕНКО», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, конкретным подтверждением такого негативного возможного развития событий являются попытки взять под контроль полиграфический комбинат «Украина» с целью незаконного печатания дополнительных избирательных бюллетеней, а также незаконное сегодняшнее назначение уволенного парламентом Юрия ЛУЦЕНКО на должность первого заместителя министра внутренних дел.

«Мы организуем такую оборону на избирательных участках, что у Ю.ТИМОШЕНКО не будет никаких шансов. Для нас особенно важно победить убедительно», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.