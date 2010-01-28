Губернатор объяснил, почему Тимошенко не видела его два года

Председатель Херсонской облгосадминистрации Борис СИЛЕНКОВ считает, что премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО для того, чтобы видеть и слышать губернаторов, нужно приглашать их на заседания Кабмина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом губернатор заявил в ответ на заявление Ю.ТИМОШЕНКО, которое она сделала сегодня во время выступления в Херсоне перед работниками образовательных и медицинских учреждений области.

В частности, глава правительства заявила, что не видит сегодня возле себя губернатора Херсонщины.

«Вы видите здесь губернатора? Нет! И я не вижу. И не видела его за эти два года. Единственное, я читала его громкие заявления против премьер-министра» - сообщила собравшимся Ю.ТИМОШЕНКО. Причины такой ситуации Ю.ТИМОШЕНКО видит в том, что, сегодня вся система исполнительной власти в регионах подчинена Президенту Украины.

В своем комментарии Б.СИЛЕНКОВ заявил, что за последние 7 месяцев правительство ни разу не приглашало губернаторов на свои заседания. При этом даже когда руководители регионов ранее приглашались на заседания Кабмина, им крайне редко давали возможность для выступлений.

«Я готов приехать на ближайшее заседание Кабмина и доложить премьер-министру о проблемах Херсонщины и что делается для их решений. Единственное, желательно, что бы это заседание не проходило, как обычно, в закрытом для прессы режиме» - подчеркнул Б.СИЛЕНКОВ.

Также херсонский губернатор отметил, что он никогда не скрывал, что он разделяет политические убеждения действующего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.