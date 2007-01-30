Президент вернул в парламент Закон «О защите персональных данных»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Украины Закон «О защите персональных данных».

Как сообщает официальное интернет-представительство главы государства, предложения В.ЮЩЕНКО во время рассмотрения закона на пленарном заседании парламента будет представлять Представитель Президента Украины в Верховной Раде Роман ЗВАРИЧ.

Как сообщал УНИАН, 16 марта 2006 года Верховная Рада приняла Закон Украины «О защите персональных данных». Президент Украины предложил отклонить этот закон из-за несогласованности его положений с Конституцией Украины, несоответствия требованиям международно-правовых актов.

9 января 2007 года Верховная Рада приняла новую редакцию Закона Украины «О защите персональных данных».

Этот закон должен регулировать отношения, связанные с защитой персональных данных при их обработке. Его действие не будет распространяться на деятельность по созданию баз персональных данных физическим лицом исключительно для непрофессиональных личных или бытовых нужд.

Законом предусмотрено урегулировать, главным образом, вопросы связаны с: определением права собственности на персональные данные; определением порядка осуществления определенных действий с персональными данными (сбор, накопление, хранение и распространение); установлением порядка доступа к персональным данным; порядком внесения изменений и дополнений в персональные данные; обеспечением защиты персональных данных, установлением видов ответственности, а также возможности осуществления компенсации нанесенного материального и морального ущерба.

Кроме этого, Законом предусмотрена возможность международного сотрудничества в сфере защиты персональных данных, а также по другим вопросам.

Финансирование работ и мероприятий по обеспечению защиты персональных данных будет осуществляться за счет средств государственного бюджета Украины, местных бюджетов и средств субъектов отношений, связанных с персональными данными.

По мнению В.ЮЩЕНКО, этот закон также содержит ряд положений, которые противоречат Конституции Украины и международно-правовым актам.