Ющенко отправил Ельченко вслед за Тарасюком

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ “Об освобождении В.ЕЛЬЧЕНКО от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Австрия”.

Об этом сообщает Официальное Интернет-представительство главы государства.

В то же время данным документом поручено постоянному представителю Украины при международных организациях в Вене Владимиру ЕЛЬЧЕНКО продолжать исполнять свои должностные обязанности.

Как сообщал УНИАН, 23 января на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ сообщил об освобождении посла Украины в Австрии В.ЕЛЬЧЕНКО в связи с нарушением им инструкций при выдаче виз представителям туркменской оппозиции.