Литвин рассказал, кто решит судьбу второго тура

Результаты второго тура президентских выборов определит позиция международных наблюдателей.

Об этом заявил спикер Владимир Литвин в эфире 5 канала.

"Результаты выборов определит позиция международных наблюдателей. Если они скажут, что все было более-менее штатно, любые крики...не будут иметь значения. Крики будут, судебные иски будут, но это ничего не даст", - подчеркнул он.

"Все решит, что скажут международные наблюдатели. Скажут, что было без существенных нарушений, или нарушения были, но они существенно не повлияли на волеизъявление людей, то результат будет очевиден", - заявил спикер.

Отвечая на вопрос, возможен ли компромисс между кандидатами в президенты Виктором Януковичем и Юлией Тимошенко, Литвин сказал: "Возможен, но в украинском измерении, что кто-то один сдастся".

Комментируя ситуацию вокруг изменений в закон о выборах, он отметил: "Здесь политики демонстрируют удивительную непоследовательность".

"Они изначально этот закон вносят, после этого утверждают, что между первым и вторым туром закон не должен подвергаться изменениям, а потом сами же предлагают изменения", - подчеркнул спикер.

"Или мы завершим эти выборы, или эти выборы не будут завершены. Формирование комиссий 50/50 может привести к тому, что мы не сможем свести концы с концами, то есть получить протоколы", - отметил Литвин.

"На западе Украины представители Януковича могут отказаться участвовать в подсчете голосов и подписании протоколов. То же самое могут продемонстрировать представители Тимошенко на востоке или на юге Украины", - считает он.

Также, по словам Литвина, "результаты выборов будут решаться в Киеве и ничего поездки кандидатов уже не дадут".

Украинская правда