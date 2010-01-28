Румыния создаст агентство по предоставлению гражданства

Румыния для облегчения процесса предоставления своего гражданства жителям Молдавии в ближайшее время создаст специальное агентство по предоставлению румынского гражданства. Такое заявление сделал в Кишиневе президент Румынии Траян Бэсеску после встречи с исполняющим обязанности президента Молдавии Михаем Гимпу и заседания официальных делегаций двух стран.

По словам Т.Бэсеску, как планируется, специальное агентство по предоставлению румынского гражданства будет учреждено решением правительства уже 29 января. Офис агентства будет располагаться в Бухаресте. У него будет также пять территориальных бюро - в Яссах, Галаце, Сучаве, Клуже и Тимишоаре.

Глава румынского государства отметил, что создание агентства позволит существенно облегчить процесс предоставления румынского гражданства жителям Молдавии, и повысит скорость обработки дел. По его словам, в 2009 г. Румыния предоставила румынское гражданство 20 тыс. молдаван, которые были лишены его насильственно. При этом 14 тыс. молдавских граждан уже получили в прошлом году румынские паспорта после принесения присяги.

Ожидается, что после создания агентства по предоставлению румынского гражданства в течение года будут приниматься около 100-150 тыс. заявлений от граждан Молдавии на получение румынского гражданства. "Румыны чувствуют, что за Прутом живут их братья", - цитирует Т.Бэсеску РосБизнесКонсалтинг.