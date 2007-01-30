Янукович сделает выводы из гибели Кушнарева

Премьер-министр Украины Виктор ЯУКОВИЧ планирует в ближайшее время рассмотреть вопрос о состоянии охотничьего хозяйства в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции во Львове.

Отвечая на вопрос, планирует ли он охотиться после трагического случая с Евгением Кушнарёвым, В.ЯНУКОВИЧ выразил сожаление, что существующая система в этой сфере не отвечает современным требованиям. “Поэтому я планирую вместе со специалистами, вместе с должностными лицами, которые занимаются этим делом, в ближайшее время рассмотреть состояние охотничьего хозяйства в нашей стране, состояние законодательства, которое должно обеспечивать этот вопрос”, - сказал он.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, этот вопрос остро встал в связи с таким трагическим случаем, как смерть Е.Кушнарёва. “Мы сделаем все выводы из этого, и будем работать над тем, чтобы в Украине была современная законодательная база, созданы современные условия”, - сказал он. “Я считаю, что это моя обязанность – этим вопросом заниматься”, - отметил премьер.