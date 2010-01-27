Регионалы ушли из Киевского апелляционного админсуда

Народные депутаты от Партии регионов покинули помещение Киевского апелляционного административного суда, где они находились с утра с целью «контроля за деятельностью суда».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КААС.

Как отметили в пресс-службе, депутаты покинули помещение суда около двух часов назад.

Конец рабочего дня в суде прошел в спокойной обстановке, отметили в админсуде.

Как сообщал УНИАН, БЮТ заявила, что сегодня утром, 27 января, группа неизвестных лиц под руководством членов Партии регионов Валерия БОНДЫКА и Юрия МИРОШНИЧЕНКО захватила помещение Апелляционного административного суда Киева.

Позже председатель Киевского апелляционного административного суда Анатолий ДЕНИСОВ подтвердил факт вмешательства в работу суда народных депутатов от ПР.

“Они (депутаты Ю.МИРОШНИЧЕНКО и В.БОНДЫК – УНИАН) пришли ко мне в 8.15. Сообщили, что будут находиться у меня в кабинете или приемной до окончания выборов Президента Украины и будут следить за работой суда”, - рассказал председатель КААС.

В свою очередь В.БОНДЫК сообщил, что он и его коллега Ю.МИРОШНИЧЕНКО прибыли в КААС как народные депутаты, члены профильного комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики в связи с тем, что есть значительный общественный интерес к работе этого суда.

“Мы прибыли с целью реализации функции парламентского контроля для ознакомления с работой системы автоматического распределения дел, что предусматривается законом с 1 января 2010 года”, - отметил В.БОНДЫК.

Председатель КААС пообещал не выходить на работу, пока депутаты-регионалы не освободят от своего присутствия его приемную.

***Киевский апелляционный административный суд и Высший административный суд определены судебными инстанциями, которые уполномочены рассматривать дела, связанные с выборами Президента Украины.