Янукович объяснил, что означает публикация на сайте ВР

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что публикация закона о Кабинете Министров на сайте Верховной Рады означает, что данный закон принят, и вето Президента преодолено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции во Львове.

В.Янукович подчеркнул, что закон подписан председателем Верховной Рады, и на сегодня остался вопрос процедуры его опубликования, после чего он вступит в действие.

Отвечая на уточняющее вопрос, когда состоится публикация, В.Янукович сказал: «Будет опубликован тогда, когда его опубликуют».

Как сообщал УНИАН, 29 января на веб-сайте Верховной Рады Украины был обнародован Закон Украины "О Кабинете Министров Украины".

В комментарии УНИАН пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА отметила, что сайт Верховной Рады не является официальным средством массовой информации, на котором могут обнародоваться нормативные акты.

Появление Закона «О Кабинете Министров Украины» на сайте Верховной Рады можно расценивать как информационно-справочный материал, отметила она.

Между тем пресс-служба ВР сегодня заявила, что предание огласке Закона «О Кабинете Министров Украины» на официальном веб-сайте ВР является обязательным этапом в процедуре вступления в силу данным Законом.

По данным пресс-службы, это является юридическим фактом, который предшествует завершению специальной процедуры вступления в силу данным Законом. В частности, этот факт позволяет рассматривать вопрос о внесении изменений в закон.

Следующим этапом в этой процедуре, бесспорно, станет его опубликование за подписью председателя Верховной Рады Украины, отметили в пресс-службе.