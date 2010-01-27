Глава Верховного суда заявляет, что под выборы закладывается правовая мина

Дело по установлению результатов выборов, по закону, должно рассматриваться коллегией судей Высшего административного суда Украины в количестве не менее 5 судей, а не всем составом этого суда.

Об этом председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО заявил в интервью в «Левому берегу», комментируя ситуацию в ВАСУ.

«Что касается возможного дела о законности действий и решений Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов, то оно, по закону, должно рассматриваться коллегией судьей ВАСУ в количестве не менее 5 судей. Эта коллегия, опять же по закону, формируется не председателем суда или исполняющим его обязанности, а председателем соответствующей судебной палаты», - рассказал глава ВСУ.

При этом он отметил: экс-глава ВАСУ Александр «ПАСЕНЮК (срок его полномочий на должности главы ВАСУ закончился 22 декабря 2009 года – УНИАН), правда, ранее пытался, по своему собственному усмотрению, назначить 20 судей для рассмотрения всех избирательных споров. Но после моих обращений, соответствующих решений Совета судей и его президиума, поспешно отменил свое распоряжение». Как рассказал В.ОНОПНЕКО, «я знаю, что после этого он пробовал «завести» в эту палату, новых, как утверждают, лояльных ему судей. Это тоже не удалось. Хотя, в таких потугах кроется большая опасность – под кампанию закладывается правовая мина. Переформатирование палат ВАСУ по инициативе и при участии судьи А.ПАСЕНЮКА невозможно – он не может принимать подобные организационные решения, поскольку не имеет административных полномочий и, с 23 декабря прошлого года, даже не является членом президиума ВАСУ».

На замечание журналиста, что А.ПАСЕНЮК утверждает, что итоговый избирательный спор будет рассматривать весь состав ВАСУ – все 54 судьи, В.ОНОПЕНКО сказал: «Да, такие заявления он делал. Есть еще один деятель, который также это почему-то утверждает. Это господин КИВАЛОВ (народный депутат Украины от Партии регионов – УНИАН), де-юре не имеющий к организационному руководству ВАСУ никакого отношения. Но такие заявления и утверждения не базируются на законе. Это очередной правовой блеф!».

В.ОНОПЕНКО еще раз подчеркнул, что «Кодекс административного судопроизводства Украины прямо предусматривает: дела в ВАСУ рассматриваются коллегией судей. По Закону «О судоустройстве Украины», коллегии судей в ВАСУ формируются заместителем главы ВАСУ – председателем соответствующей палаты. А председатель палаты может сформировать коллегию судей только из состава «своей» палаты – на другие палаты его полномочия не распространяются».