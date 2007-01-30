Тимошенко раскусила Нашу Украину

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что новые политические проекты являются искусственными и финансируются кланами

Такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на пресс-конференции после завершения всеукраинского форума депутатов местных советов, избранных по списку БЮТ.

«Я предупреждаю, что сегодня создаются искусственные проекты, которые финансируются кланами и которые серьезно запрограммированы, чтобы забрать голоса у мощных политических сил», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем лидер БЮТ не стала уточнять названия «искусственно созданных» политических проектов. «Я поздравляю все партии, которые преодолеют 3-процентных барьер, но хочу напомнить, что на предыдущих выборах около 30% избирателей отдали свои голоса за пустышки, которые не попали в парламент и эти растворенные голоса не дали дополнительной возможности демократическим силам. Голоса распорошили, разбазарили, а сегодня спрашиваем – где победа?» – добавила она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, БЮТ готов вести переговори о сотрудничестве с теми партиями, которые преодолеют 3-процентный барьер, в том числе и Гражданское движение «Народна самооборона» Юрия ЛУЦЕНКА.

«Я думаю, что «самооборона» - это новая форма «Нашей Украины». Когда политические проекты становятся неуспешными, то потом они превращаются в что-то новое. Это интересный процесс», - отметила она.

При этом лидер БЮТ считает, что «люди должны разобраться, какие проекты являются пустышками и марионетками и не голосовать за них».