Эксперт: Вашингтон разочаровался в Ющенко

Вашингтон не будет сейчас всерьез делать ставку на каких-либо украинских политиков. Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал директор российских и азиатских программ Вашингтонского института мировой безопасности Николай ЗЛОБИН.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, отношение к Виктору ЮЩЕНКО (нынешнему Президенту Украины - УНИАН) на протяжении многих лет «было очень позитивным, и поддержка его была и есть определенная», но, в то же время, есть и разочарование его действиями после избрания Президентом Украины.

Он сказал, что в Вашингтоне раньше было «очень большое невосприятие» Виктора ЯНУКОВИЧА (нынешнего премьер-министра Украины - УНИАН). Однако, по его словам, «сегодня отношение к нему резко улучшилось».

Н.ЗЛОБИН считает, что есть в Вашингтоне понимание того, что «ЯНУКОВИЧ сделал правильную вещь, очень редкую вещь для постсоветских политиков» - он признал свое поражение, не стал «брать участие в разборках» и «он принял новые условия, в которых и победил». «Он показал свою гибкость, свою жизнеспособность»-подчеркнул директор российских и азиатских программ Вашингтонского института мировой безопасности.

Н.ЗЛОБИН подчеркнул, что «эти два политика, по крайней мере, в сфере постоянного контроля, интереса и мониторинга в Вашингтоне».

По его словам, есть также целый ряд политиков, которые «рассматриваются в качестве людей, которые могут во что-нибудь развиться». Говоря о лидере БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, Н.ЗЛОБИН сказал, что «она фигура наиболее загадочна для всех нас, для всех вас и для самой себя». Он подчеркнул, что «интереса к ней такого фундаментального я пока не видел», а мнения очень разные о ней.

По его словам, мнение к Украине в США после последних президентских выборов стало меняться, и многие американские политики и эксперты считают, что «Украина медленно, но верно со всем этим бардаком, со всеми этими украинскими тараканами, но более-менее превращается в нормальную европейскую страну, отходит от «совка»». Он считает, что в своем мнении об Украине «американцы более ориентируются на мнение европейцев».