Ющенко ветировал еще два закона

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения прозрачных механизмов продажи земельных участков, приобретения права аренды на земельные участки».

Как сообщал УНИАН, 12 января Верховная Рада Украины внесла изменения в Земельный кодекс Украины относительно внедрения прозрачных механизмов продажи земельных участков, приобретения права аренды на земельные участки.

Проект Закона Украины ,,О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внедрения прозрачных механизмов продажи земельных участков, приобретения права аренды на земельные участки)” был 9 января 2007 года внесен народными депутатами Александром ТУРЧИНОВЫМ и Александром БОНДАРЕМ.

Документ дополняет часть 1 статьи 93 Кодекса, положением, которым предусмотрено, что право аренды земельного участка арендаторы приобретают на конкурентных основах (земельные торги).

Земельные участки государственной или коммунальной собственности, предназначенные для продажи субъектам предпринимательской деятельности, подлежат продаже на конкурентной основе (земельные торги).

Стартовая цена продажи земельного участка определяется на основании экспертной денежной оценки, но не может быть ниже рыночной.

Документ вносит изменения в статью 6 Закона, согласно которым в случае приобретения права аренды земельного участка на конкурентных основах основанием для заключения договоры аренды являются результаты аукциона или конкурса. Орган государственной власти или орган местного самоуправления заключает с победителем аукциона или конкурса договор аренды после оплаты приобретенного права аренды земельного участка.

Право аренды на свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения государственной или коммунальной собственности граждане и юридические лица приобретают исключительно на конкурентных основах путем проведения земельных торгов в форме аукциона.

Президент Украины также вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон Украины «Об антарктической деятельности».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла Закон Украины “Об антарктической деятельности” 9 января в 2007 г.

Закон содержит нормы, которые определяют цель (обеспечение интересов Украины в Антарктике) и основные принципы антарктической деятельности в Украине, полномочия Кабинета Министров Украины и специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти в сфере антарктической деятельности.

Финансирование антарктической деятельности предусматривается осуществлять за счет средств государственного бюджета Украины и других не запрещенных законами Украины источников.

Пребывание субъектов антарктической деятельности, морских и воздушных судов под флагом Украины в антарктических районах, которые особо охраняются, и в антарктических районах, которые особо управляются, осуществляется на основании разрешения на осуществление антарктической деятельности, который выдается специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти в сфере антарктической деятельности. Субъекты антарктической деятельности в Антарктике планируют и осуществляют свою деятельность таким образом, чтобы ограничить негативное влияние на окружающую среду Антарктики и экосистем. Субъекты антарктической деятельности, которые нанесли вред окружающей среде Антарктики во время антарктической деятельности, несут ответственность в соответствии с законом.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, предложения В.ЮЩЕНКО во время рассмотрения двух законов на пленарном заседании Верховной Рады будет представлять Представитель Президента Украины во ВР Роман ЗВАРИЧ.