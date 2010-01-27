ВР следует подогнать Закон о выборах под требования и БЮТ, и ПР?

«За Украину!» призывает проголосовать оба законопроекта об изменениях к закону «О выборах Президента Украины», внесенных на внеочередную сессию парламента как БЮТом, так и Партией регионов. Об этом заявил лидер партии «За Украину!» и руководитель одноименной парламентской группы Вячеслав Кириленко.

«Когда в свое время БЮТ и Партия регионов вместе принимали нынешний закон о выборах Президента и вместе отклоняли все умные поправки, мы предупреждали, что данный закон слабый», - напомнил Кириленко. «И мы были правы, потому что теперь достаточно много норм данного закона признаны неконституционными, а другие вызывают взаимные подозрения кандидатов».

«За Украину!» считает оба законопроекта подходящими. Мы не должны допустить ни махинаций со списками избирателей и голосованием на дому, ни срыва работы избирательных комиссий. Мы предлагаем связать обе проблемы и принять оба законопроекта», - заявил Вячеслав Кириленко.

«Для нас главное – не допустить нечестных выборов и правового хаоса после выборов», - отметил лидер группы «За Украину!».