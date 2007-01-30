Шуфричу срочно нужен миллиард

Для завершения строительства четырех объектов на Чернобыльской АЭС необходимо 1 млрд. долларов. Об этом министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Нестор ШУФРИЧ сказал сегодня журналистам во время прямой телефонной линии.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам министра, необходимо достроить хранилище отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2), два завода по переработке радиоактивных отходов – один для жидких, второй – для твердых, и непосредственно саркофаг.

Н.ШУФРИЧ отметил, что строительство этих объектов финансируется Ассамблеей доноров со счетов ЕБРР и самой Украиной.

Министр выразил благодарность странам-донорам, которые формируют соответствующие счета для финансирования чернобыльские программы, а также Еврокомиссии, которая в пределах программы ТАСІS выделяет финансирование на эти объекты.

Н.ШУФРИЧ отметил, что ХОЯТ-2 строится на территории зоны отчуждения исключительно для отработанного топлива ЧАЭС.

«Никакого другого отработанного топлива в пределах этого хранилища хранить не планируется», - заявил Н.ШУФРИЧ.